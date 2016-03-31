请观看如何免费下载自动交易
Waddah Attar ADXxBollinger 指标 - MetaTrader 4脚本
这是一个非常简单, 功能强大且易于使用的指标
它使用布林通道宽度生成 Advanced_ADX 指标.
显示动能更高的 ADX 信号
您可以修改ADX的周期数和布林带的周期数.
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7254
Waddah Attar Buy Sell Vol
本指标把买入交易量和卖出交易量分开.. 您之前从未见过这样的Waddah Attar 强度水平
本指标非常强大 .. 它可以画出月 - 周 - 日 - H4 的水平或者范围. 用回溯测试判断正确与否.
FX5_NeelyElliotWave
本指标在图表上画出 Neely 单一波(Monowaves) 的水平.e-TurboFx
您看到三个连续的熊势柱吗?熊势 - 再见!