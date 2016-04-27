無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FX5_NeelyElliotWave - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1506
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
グレン･ニーリー氏の著「マスタリングエリオット波動」では、エリオット波動分析への新しいアプローチが紹介されています。このアプローチはニーリー方法といいますし、最も客観的分析を行います。
この理論の基本的な単位はいわゆる「単波」です。これは、トレンド転換までの価格の動きを表します。単波のパターンの識別が指定された期間内の高値･安値と期間の中間によります。
概念には時間軸によって違うレベルがあります（単波、多数波、複数波、マクロ波等）。
このインディケータは、時間軸によって違うレベルを描画します。各波ごとの始まりと終りが点または丸で表示されます。4つのレベルが4つの色でハイライトされます。:
- 月 (デフォルトでは青いスミレ)
- 週 (デフォルトでは緑色)
- 日ごとのレベル (デフォルトでは青い)
- 6時間 (デフォルトでは黄色)
お好みに合わせて色を変更できます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
がんばれ！
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7256
