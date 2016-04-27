コードベースセクション
グレン･ニーリー氏の著「マスタリングエリオット波動」では、エリオット波動分析への新しいアプローチが紹介されています。このアプローチはニーリー方法といいますし、最も客観的分析を行います。

この理論の基本的な単位はいわゆる「単波」です。これは、トレンド転換までの価格の動きを表します。単波のパターンの識別が指定された期間内の高値･安値と期間の中間によります。

概念には時間軸によって違うレベルがあります（単波、多数波、複数波、マクロ波等）。

このインディケータは、時間軸によって違うレベルを描画します。各波ごとの始まりと終りが点または丸で表示されます。4つのレベルが4つの色でハイライトされます。:

- 月 (デフォルトでは青いスミレ)

- 週 (デフォルトでは緑色)

- 日ごとのレベル (デフォルトでは青い)

- 6時間 (デフォルトでは黄色)

お好みに合わせて色を変更できます。

少しでもお役に立てれば幸いです。

がんばれ！

