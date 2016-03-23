Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ставь лайки и следи за новостями
Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - индикатор для MetaTrader 4
Очень сильный и простой в использовании индикатор.
Использует сигнал Advanced_ADX и ширину полосы Боллинджера, чтобы показать сильный сигнал ADX.
Периоды ADX и Боллинджера можно менять в настройках.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7254
