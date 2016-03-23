CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

Waddah Attar ADXxBollinger Indicator - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
13691
Рейтинг:
(16)
Опубликован:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Очень сильный и простой в использовании индикатор.

 Использует сигнал Advanced_ADX и ширину полосы Боллинджера,  чтобы показать сильный сигнал ADX.

Периоды ADX и Боллинджера можно менять в настройках.

 

 

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7254

Waddah Attar Buy Sell Vol Waddah Attar Buy Sell Vol

Индикатор визуально отображает объемы Buy и Sell.

Waddah Attar Strong Level Waddah Attar Strong Level

Индикатор уровней. Отрисовывает месячный/недельный/дневной/четырехчасовой диапазон.

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

Индикатор рисует различные уровни моноволн Нили на графике.

e-TurboFx e-TurboFx

Вы видите три последовательно растущих медвежьих бара? Медведи, до свиданья!