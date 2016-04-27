コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

e-TurboFx - MetaTrader 4のためのエキスパート

extern string _tmp1_ = " --- 入力引数 ---";
extern int N = 3; - チェックされるバーの本数
extern double Lots = 0.1; - ロット数
extern int StopLoss = 70; - 決済逆指値（ポイント）
extern int TakeProfit = 120; - 決済指値（ポイント）
extern int Slippage = 3; - スリッページの最大限
extern int Magic = 50607; - マジックナンバー

 

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7263

