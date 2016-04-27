無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
e-TurboFx - MetaTrader 4のためのエキスパート
- ビュー:
- 870
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
extern string _tmp1_ = " --- 入力引数 ---";
extern int N = 3; - チェックされるバーの本数
extern double Lots = 0.1; - ロット数
extern int StopLoss = 70; - 決済逆指値（ポイント）
extern int TakeProfit = 120; - 決済指値（ポイント）
extern int Slippage = 3; - スリッページの最大限
extern int Magic = 50607; - マジックナンバー
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7263
FX5_NeelyElliotWave
このインディケータは、チャート上にニーリー単波動のレベルを表示します。Waddah Attar ADXxBollinger Indicator
とっても簡単で使いやすいインディケータです。
i-Friday_Sig
Fridayシステムをベースにしたエントリー・エグジットシグナルLucky
このEAは、ロットサイズを変更し、フィルタを追加して、結果は…winwin2007。スプレッド2銭で正確に動作します。