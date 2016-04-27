コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Waddah Attar Buy Sell Vol - MetaTrader 4のためのインディケータ

買い取引のボリュームと売り取引のボリュームを分けています。そのようなものは見たことがないでしょう。

3つのヒストグラムが表示されます。:

  • 赤 - 売り取引のボリューム
  • 緑色 - 買い取引のボリューム
  • 黄色 - デファレンス

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7222

