Multiple ZigZags in a single window - MetaTrader 4のためのインディケータ
ジグザグがお好みならおすすめです。異なる時間軸からの幾つかのインジケータを同じウィンドウに表示する簡単なインディケータです。こちらでは、4つのジグザグが実行されました (H1, H4, D1, W1)。時間軸として表示される時間軸の最小値を選択すればいいです。その場合、H1です。他の時間軸のチャートに時間軸が不正確に描画されますし、時間軸の管理は不可能です。
nenによるZUPには同じようなものがあります (DTモード)。私なら、異なる時間軸からの幾つかのインジケータを同じウィンドウに表示させる別のアルゴリズムを表現するインジケータを作るようになりました。start()関数で行われるチェックにご注意ください。異なる時間軸からのジグザグが正確に表示されるために必要です。
Roshにより編集されたジグザグは添付ファイルをご覧ください。コードは簡単なので、他のジグザグに変えることもできます。ただ、ZZ()関数にパラメータを変更する必要があります。時間軸によってパラメータが変化する場合、これは難しくなりますね。しかし、実行可能です。
ジグザグの色は虹の色の順番によります。赤はH1を示し、オレンジ色はH4を示し、緑色はD1を示し、青はW1を示します。
