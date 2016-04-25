代码库部分
对于之字折线的爱好者: 在一个时间帧内绘制多个来自不同时间帧的之字折线。实现了四个之字折线 (H1, H4, D1, W1)。时间帧应选择已显示的最小的, 即, 此处是 H1。在所有其它的时间帧, 它绘图不正确, 这里有时间帧检查。

几乎与 nen 的在 ZUP 里的表现相同 (DT 模式)。我决定做一个独立的指标来证明算法本身, 它允许在当前时间帧内显示其它时间帧的指标。请注意检查 start() 函数: 它们需要正确显示 "其它" 之字折线, 确认在极值附近没有高位。

由 Rosh 编辑的之字折线也附上。代码并不大, 所以用其它替代之字折线并不难。为此, 改变外部参数并指向 ZZ() 函数: 所有之字折线参数在函数内是 "隐藏的"。如果参数需要根据时间帧改变, 这会有点困难, 但并非望而生畏。

之字折线的颜色对应于升序的彩虹色 («Richard Of York Gave Battle In Vain»): 红色 - H1,橙色 (此处 - 金条色) - H4, 绿色 - D1, 蓝色 - W1。

在单一窗口里的多个之字折线

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7223

