CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Telegram!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Indikatoren

Mehrere ZigZags in einem einzigen Fenster - Indikator für den MetaTrader 4

Sceptic Philozoff | German English Русский 中文 日本語 Português
Ansichten:
1472
Rating:
(12)
Veröffentlicht:
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Für die Fans von ZigZag: ein kleiner Indikator, der mehrere ZigZag-Linien aus verschiedenen Zeitrahmen auf einen Zeitrahmen zeichnet. Vier ZigZags sind implementiert (H1, H4, D1, W1). Der Zeitrahmen sollte der kleinste der anzuzeigenden sein, d.h. hier ist es H1. Auf allen anderen Zeitrahmen wird er falsch gezeichnet, die Zeitrahmen werden nicht überprüft.

Fast das gleiche existiert im ZUP von nen (DT-Modus). Ich entschied mich für eine eigenen Indikator, um den Algorithmus selbst zu zeigen, der es erlaubt, Indikatoren anderer Zeitrahmen auf dem aktuellen zu zeichnen. Bitte beachten Sie die Prüfungen in der start() Funktion: Sie werden benötigt für die korrekte Darstellung der "anderen" ZigZags, um sicherzustellen, gibt es keine Plateaus in der Nähe des Extremums.

Der ZigZag von Rosh ist auch beigefügt. Der Code ist nicht groß, daher ist das Ersetzen der ZigZags durch andere nicht schwer. Dafür genügt es, die externen Parameter und der ZZ() Funktion zu ändern: alle die ZigZag-Parameter sind "versteckt" innerhalb dieser Funktion. Wenn die Parameter geändert werden müssen, je nach Zeitrahmen, es wird ein wenig schwieriger, aber nicht gewaltig.

Der ZigZag-Farben entsprechen den Regenbogen-Farben in aufsteigender Reihenfolge («Richard Of York Gave Battle In Vain»): rot - H1, orange (hier - Goldenrod) - H4, grün - D1, blau - W1.

Mehrere ZigZags in einem einzigen Fenster

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7223

ShowOrdersOnChart ShowOrdersOnChart

Kleiner Indikator für das Monitoring zurückliegender geschlossen und den Status der offenen Positionen auf dem Chart. Rot - Verlust, grün - Gewinn.

ACD_PV ACD_PV

Gehört zu der Pivot-Gruppe.

MCVA - Multichart Visual Analyser MCVA - Multichart Visual Analyser

Das Skript hilft, eine visuellen Analyse mehrerer Währungspaare auf einen benutzerdefinierten Zeitrahmen durchzuführen.

Avg Daily Range Avg Daily Range

Der Avg-Daily-Range Indikator.