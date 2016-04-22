und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Mehrere ZigZags in einem einzigen Fenster - Indikator für den MetaTrader 4
Für die Fans von ZigZag: ein kleiner Indikator, der mehrere ZigZag-Linien aus verschiedenen Zeitrahmen auf einen Zeitrahmen zeichnet. Vier ZigZags sind implementiert (H1, H4, D1, W1). Der Zeitrahmen sollte der kleinste der anzuzeigenden sein, d.h. hier ist es H1. Auf allen anderen Zeitrahmen wird er falsch gezeichnet, die Zeitrahmen werden nicht überprüft.
Fast das gleiche existiert im ZUP von nen (DT-Modus). Ich entschied mich für eine eigenen Indikator, um den Algorithmus selbst zu zeigen, der es erlaubt, Indikatoren anderer Zeitrahmen auf dem aktuellen zu zeichnen. Bitte beachten Sie die Prüfungen in der start() Funktion: Sie werden benötigt für die korrekte Darstellung der "anderen" ZigZags, um sicherzustellen, gibt es keine Plateaus in der Nähe des Extremums.
Der ZigZag von Rosh ist auch beigefügt. Der Code ist nicht groß, daher ist das Ersetzen der ZigZags durch andere nicht schwer. Dafür genügt es, die externen Parameter und der ZZ() Funktion zu ändern: alle die ZigZag-Parameter sind "versteckt" innerhalb dieser Funktion. Wenn die Parameter geändert werden müssen, je nach Zeitrahmen, es wird ein wenig schwieriger, aber nicht gewaltig.
Der ZigZag-Farben entsprechen den Regenbogen-Farben in aufsteigender Reihenfolge («Richard Of York Gave Battle In Vain»): rot - H1, orange (hier - Goldenrod) - H4, grün - D1, blau - W1.
