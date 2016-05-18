コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

ACD_PV - MetaTrader 4のためのインディケータ

パブリッシュ済み:
ACD_PV.mq4 (6.15 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
制作者: 不明

インディケータACD_PVは、ピボットポイントに関連しています。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7219

