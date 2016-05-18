コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
スクリプト

MCVA - Multichart Visual Analyser - MetaTrader 4のためのスクリプト

[Удален] | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1009
評価:
(15)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
MCVA.mq4 (7.56 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
チャート上に3つのつながったグラフィックオブジェクトを作成します（2本の縦線と線形回帰）。
あるオブジェクトが移動される場合、自動的にこれにつながったオブジェクトの位置決めが始まります。
幾つかのチャートにスクリプトを起動すると、どんなチャートでもオブジェクトを移動すれば位置決めが全チャートに行われます。時間軸によらないものです。

ユーロドル 5分足・ポンドドル 15分足・ドルフラン 1時間足にスクリプトが動作する結果は以下の通りです。:





MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7226

Multiple ZigZags in a single window Multiple ZigZags in a single window

異なる時間軸からの幾つかのインジケータを同じウィンドウに表示する簡単なインジケータです。

ShowOrdersOnChart ShowOrdersOnChart

決済注文の履歴と未執行注文の状態を表示するインディケータです。赤は負けの注文を示し、青は勝ちの注文を示します。

PowerTrend PowerTrend

トレンドの強さを表します。

cloud's trade 2 cloud's trade 2

まだ掲載されていない記事の例のEAです。自分で自動売買システムを開発する為のテンプレートです。