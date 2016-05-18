無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MCVA - Multichart Visual Analyser - MetaTrader 4のためのスクリプト
チャート上に3つのつながったグラフィックオブジェクトを作成します（2本の縦線と線形回帰）。
あるオブジェクトが移動される場合、自動的にこれにつながったオブジェクトの位置決めが始まります。
幾つかのチャートにスクリプトを起動すると、どんなチャートでもオブジェクトを移動すれば位置決めが全チャートに行われます。時間軸によらないものです。
ユーロドル 5分足・ポンドドル 15分足・ドルフラン 1時間足にスクリプトが動作する結果は以下の通りです。:
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7226
