コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

PowerTrend - MetaTrader 4のためのインディケータ

Vadim | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1344
評価:
(22)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

トレンドの強さを表します。

PowerTrend

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7253

MCVA - Multichart Visual Analyser MCVA - Multichart Visual Analyser

このスクリプトは、幾つかの通貨ペアのためにカスタム時間軸で相場の動きを分析させます。

Multiple ZigZags in a single window Multiple ZigZags in a single window

異なる時間軸からの幾つかのインジケータを同じウィンドウに表示する簡単なインジケータです。

cloud's trade 2 cloud's trade 2

まだ掲載されていない記事の例のEAです。自分で自動売買システムを開発する為のテンプレートです。

FirstStrike FirstStrike

高値か安値のどちらが最初に達成されたのかを表します。