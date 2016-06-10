Para os fãs do ZigZag: um pequeno indicador que desenha sobre um mesmo timeframe vários ZigZags a parti de timeframes diferentes. Aqui foram implementados quatro ZigZags (H1, H4, D1, W1). É preciso selecionar o timeframe igual ao mínimo exibido, neste caso H1. Em todos os outros timeframes, ele é desenhado de forma incorreta, e ai não há nenhuma verificação do timeframe.

Praticamente o mesmo com o nen’a no ZUP (modo DT). Eu decidi fazer um indicador separado para demonstrar o algoritmo, que permite exibir, no timeframe atual, os indicadores de outros timeframes. Por favor, repare nas verificações na função start(): elas são necessárias para a correta visualização dos outros ZigZags, para se certificar de que não há planaltos perto dos seus extremos.

O ZigZag, editado por Rosh, também foi anexado. O código é pequeno, por isso não é difícil substituir este ZigZag por outro. Para fazer isso, basta alterar as variáveis externas e a função ZZ(): nesta função «estão escondidos» todos os parâmetros do ZigZag. Alterar os parâmetros, dependendo do timeframe, será um pouco mais difícil, mas não mega-complicado.

As cores dos ZigZag correspondem às cores do arco-íris, em ordem crescente: vermelho - H1, laranja (aqui Goldenrod) - H4, verde - D1, azul - W1.

Alguns ZigZags numa janela