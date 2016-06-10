Participe de nossa página de fãs
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
Alguns ZigZags numa janela - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1874
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance
Para os fãs do ZigZag: um pequeno indicador que desenha sobre um mesmo timeframe vários ZigZags a parti de timeframes diferentes. Aqui foram implementados quatro ZigZags (H1, H4, D1, W1). É preciso selecionar o timeframe igual ao mínimo exibido, neste caso H1. Em todos os outros timeframes, ele é desenhado de forma incorreta, e ai não há nenhuma verificação do timeframe.
Praticamente o mesmo com o nen’a no ZUP (modo DT). Eu decidi fazer um indicador separado para demonstrar o algoritmo, que permite exibir, no timeframe atual, os indicadores de outros timeframes. Por favor, repare nas verificações na função start(): elas são necessárias para a correta visualização dos outros ZigZags, para se certificar de que não há planaltos perto dos seus extremos.
O ZigZag, editado por Rosh, também foi anexado. O código é pequeno, por isso não é difícil substituir este ZigZag por outro. Para fazer isso, basta alterar as variáveis externas e a função ZZ(): nesta função «estão escondidos» todos os parâmetros do ZigZag. Alterar os parâmetros, dependendo do timeframe, será um pouco mais difícil, mas não mega-complicado.
As cores dos ZigZag correspondem às cores do arco-íris, em ordem crescente: vermelho - H1, laranja (aqui Goldenrod) - H4, verde - D1, azul - W1.
Alguns ZigZags numa janela
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7223
Pequeno indicador para monitorizar o histórico de ordens fechadas e o estado das ordens abertas no gráfico. Vermelha - ordem desfavorável, verde - ordem favorável.ACD_PV
Pertence ao grupo (PIVOT) - Ponto de reversão.
O script ajuda a realizar uma análise visual do movimento de vários pares de moedas em um intervalo de tempo arbitrárioAvg Daily Range
Indicador Avg Daily Range.