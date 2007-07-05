Любителям ZigZag: небольшой индикатор, рисующий на одном ТФ несколько зигзагов с разных ТФ. Здесь реализованы четыре зигзага (H1, H4, D1, W1). Таймфрейм нужно выбирать равным минимальному из отображаемых, т.е. здесь H1. На всех остальных ТФ он рисуется некорректно, и контроля ТФ здесь нет.

Примерно то же самое есть у nen’a в ZUP (режим DT). Я решил сделать отдельный индикатор, чтобы продемонстрировать сам алгоритм, позволяющий отображать на текущем ТФ индикаторы с «чужих» ТФ. Обратите внимание на проверки в функции start(): они необходимы для корректного отображения «чужих» зигзагов, чтобы в районе их экстремумов не было плато.

Сам ZigZag – в редакции Rosh’a, он тоже приложен. Код небольшой, и заменить этот ZigZag на другой не представляет особого труда. Для этого достаточно только внести изменения во внешние переменные и в функцию ZZ(): в этой функции «упрятаны» все параметры зигзага. Если параметры изменяются в зависимости от ТФ, будет немного сложнее, но не архисложно.

Цвета зигзагов соответствуют цветам радуги в порядке возрастания («Каждый охотник желает знать, где сидят фазаны»): красный – H1, оранжевый (здесь Goldenrod) – H4, зеленый – D1, синий – W1.

Несколько зигзагов в одном окне