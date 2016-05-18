無料でロボットをダウンロードする方法を見る
ShowOrdersOnChart - MetaTrader 4のためのインディケータ
決済注文の履歴と未執行注文の状態を表示するインディケータです。赤は負けの注文を示し、青は勝ちの注文を示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7220
