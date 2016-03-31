代码库部分
本指标把买入交易量和卖出交易量分开.. 您之前从未见过这样的

它画了三条柱形:

  • 红色 - 卖出交易量
  • 绿色 - 买入交易量
  • 黄色 - 差距

由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7222

