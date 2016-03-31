请观看如何免费下载自动交易
Waddah Attar Buy Sell Vol - MetaTrader 4脚本
本指标把买入交易量和卖出交易量分开.. 您之前从未见过这样的
它画了三条柱形:
- 红色 - 卖出交易量
- 绿色 - 买入交易量
- 黄色 - 差距
由MetaQuotes Ltd译自英文
原代码： https://www.mql5.com/en/code/7222
