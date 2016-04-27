無料でロボットをダウンロードする方法を見る
FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4 - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1475
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
これは、私の初めてのインディケータです。:)
使用説明書は以下の通りです。ただ、チャート上にインディケータをドラッグ&ドロップします（おすすめの時間軸は1時間足･4時間足である）。日足またはより短い時間軸を使って取引する場合、
それに応じてRSIレベルとATRレベルを設定する必要があります。
青い矢印は買いシグナルを示し、赤い矢印は売りシグナルを示します。
では、どうなるのでしょうか。
1) ロングの為に青い矢印であり、ショートの為に赤い矢印です。
2) 未決済ポジションの為に2本の水平線が使用されます（1つ目はエントリーに使用され、2つ目はストップに使用される）。
3) 注文を発注してから、2回連続で青い又は赤い矢印がエントリーを示す場合、
2回目のシグナルが発生するときにポジションボリュームが増やされます。
4) 青いフラグが発生し次第、1ロットを決済します。反対色の矢印が発生し次第、もう一度1ロットを決済します。
エントリーすると逆方向の青い又は赤い矢印を見ると、全ての注文を決済して逆方向の注文を入れたほうがいいです。
詳細はこちらをご覧ください。:
http://www.traders.com/Documentation/FEEDbk_docs/Archive/082006/ForexFocus/FOREXfocus.html
お楽しみください!
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7189
