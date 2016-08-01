CodeBaseKategorien
Waddah Attar Buy Sell Vol - Indikator für den MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Der Indikator trennt die Buy- und Sell-Volumina voneinander. Sie haben noch nie so einen Indikatoren gesehen.

Er zeichnet drei Histogramme:

  • Rot - Sell-Volumina
  • Grün - Buy-Volumina
  • Gelb - Ruhe

Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7222

