Ein Indikator für Ebenen. Er zeichnet eine Month-, Week-, Day-, H4-Ebene oder -Bereich mit einem Back-Test (richtig oder falsch).

Der Indikator basiert auf dem von Jamie Saettele entwickelten System "70 oder 30 übersteigen". Eintritt in den Markt ist auf der Basis von RSI- und ATR-Signal-Kombinationen kalkuliert.