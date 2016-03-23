Смотри, как бесплатно скачать роботов
Waddah Attar Buy Sell Vol - индикатор для MetaTrader 4
Индикатор разделяет объемы Buy и Sell.
Он отрисовывает три гистограммы:
- Красная — объемы Sell
- Зеленая — объемы Buy
- Желтая — спокойствие
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/7222
