Индикаторы

Waddah Attar Buy Sell Vol - индикатор для MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
10875
(17)
Индикатор разделяет объемы Buy и Sell.

Он отрисовывает три гистограммы:

  • Красная — объемы Sell
  • Зеленая — объемы Buy
  • Желтая — спокойствие

