Waddah Attar Buy Sell Vol - indicador para MetaTrader 4
O indicador divide o volume Buy e Sell. Você nunca viu nada semelhante a este indicador.
Ele desenha três histogramas:
- Vermelha - volumes Sell
- Verde - volumes Buy
- Amarelo - calma
Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7222
