Indicadores

Waddah Attar Buy Sell Vol - indicador para MetaTrader 4

Ahmad Waddah Attar
Visualizações:
2683
Avaliação:
(17)
Publicado:
O indicador divide o volume Buy e Sell. Você nunca viu nada semelhante a este indicador.

Ele desenha três histogramas:

  • Vermelha - volumes Sell
  • Verde - volumes Buy
  • Amarelo - calma

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/7222

Waddah Attar Strong Level Waddah Attar Strong Level

Indicador de níveis. Ele desenha o nível (mensal, diário, de 4-horas) ou um intervalo com back-teste (para isto é definido true ou false).

FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4 FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4

O indicador é baseado em um sistema de "Saída além de 70 ou 30", e foi desenvolvido por Jamie Sièttlom. A entrada no mercado é calculada com base em combinações de sinais a partir do RSI e ATR.

Waddah Attar ADXxBollinger Indicator Waddah Attar ADXxBollinger Indicator

Ele é um indicador muito forte e fácil de usar.

FX5_NeelyElliotWave FX5_NeelyElliotWave

O indicador desenha diferentes níveis mono-onda de Neely no gráfico.