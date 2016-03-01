コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

BW-wiseMan-1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

ビュー:
993
評価:
(8)
パブリッシュ済み:
制作者: wellx

インディケータwlxBWWiseManの最初バージョンです。トレンド転換のローソク足を表示します。ビルウィリアムズ氏による本をベースにしています。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7191

