ポケットに対して
インディケータ

ICWR v0 - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: John Lotoski

最後の4つのジグザグに基づいてフィボナッチチャネルを作成するインディケータです。長い時間軸に使用することをおすすめします。





MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7186

