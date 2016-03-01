インディケータwlxBWWiseManの最初バージョンです。トレンド転換のローソク足を表示します。

インディケータは、АСでのエントリーを表示します。

SMIインジケータです。ウィリアム・ブラウによる本「勢い、方向と相違」をベースにしています。

FTLM histは、ブラディミール・クラフチュク氏の記事によって提唱されたディジタルインジケータの一つです。