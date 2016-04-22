Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Facebook!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
BW-wiseMan-1 - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 905
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Author: wellx
Die erste Version des wlx BWWise Mann Indikators. Zeigt die Kerzen des Trendwechsels. Nach den neuesten Buch von Bill Williams.
Die erste Version des wlx BWWise Mann Indikators. Zeigt die Kerzen des Trendwechsels. Nach den neuesten Buch von Bill Williams.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7191
Import "Minute Bars" von forexite.com
Skript zur Vorbereitung der "Minuten Bars" von forexite.com zum Import für MetaTrader 4Trend-Power (StopLoss)
Der Indikator basiert auf dem Vergleich des aktuellen Preises zu sechs einfachen gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 10, 20, 30, 40, 50 und 60. Die Werte des Indikators sind festgelegt: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.
T3_adx_+di_-di_burst
Glättung des ADX-Indikators. Neuberechnung nur der angegebene Anzahl von Bars bei jedem neuen Tick (nicht optimiert)Lineare Regression
Wenn auf den Finanzmärkten angewendet, wird mit dieser Methode die extreme Abweichung der Preise vom "Standard"-Level bestimmt.