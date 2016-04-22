Der Indikator basiert auf dem Vergleich des aktuellen Preises zu sechs einfachen gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 10, 20, 30, 40, 50 und 60. Die Werte des Indikators sind festgelegt: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.

Skript zur Vorbereitung der "Minuten Bars" von forexite.com zum Import für MetaTrader 4

Glättung des ADX-Indikators. Neuberechnung nur der angegebene Anzahl von Bars bei jedem neuen Tick (nicht optimiert)

Wenn auf den Finanzmärkten angewendet, wird mit dieser Methode die extreme Abweichung der Preise vom "Standard"-Level bestimmt.