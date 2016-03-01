無料でロボットをダウンロードする方法を見る
wlxBWACsig - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: B.Williams, coding wellx
インディケータは、АСでのエントリーを表示します。
ビルウィリアムズ氏の著書"New Trading Dimensions: How to Profit from Chaos in Stocks, Bonds and Commodities"
によって提唱されました。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7192
