ICWR.a - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: John Lotoski
最後のジグザグに基づいてフィボナッチチャネルを作成するインディケータです。フィボナッチグリッドをよく使うあなたにおすすめで、無駄な動きを避けることができます。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7187
ICWR v0
最後の4つのジグザグに基づいてフィボナッチチャネルを作成するインディケータです。長い時間軸に使用することをおすすめします。BBhisto
ボリンジャーバンドの面白い改善の一つです。バーで標準偏差を表示します。
BW-wiseMan-1
インディケータwlxBWWiseManの最初バージョンです。トレンド転換のローソク足を表示します。wlxBWACsig
インディケータは、АСでのエントリーを表示します。