代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

BW-wiseMan-1 - MetaTrader 4脚本

Scriptor | Chinese English Русский Deutsch 日本語 Português
显示:
3271
等级:
(8)
已发布:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
作者: wellx

指标 wlxBWWiseMan 的第一个版本。显示趋势变化的蜡烛。根据最后的 比尔·威廉姆斯的书籍



由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7191

导入来自 forexite.com 的 "分钟柱线" 导入来自 forexite.com 的 "分钟柱线"

脚本用来将来自 forexite.com 的 "分钟柱线" 导入 MetaTrader 4

趋势力量 (止损) 趋势力量 (止损)

指标基于当前价格与六条周期为 10, 20, 30, 40, 50 和 60 的简单移动均线比较。指标值固定: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。

T3_adx_+di_-di_burst T3_adx_+di_-di_burst

平滑 ADX 指标。在每笔分时重新计算指定柱线数量 (未优化)

线性回归 线性回归

当应用于金融市场时, 这种方法通常用来判断价格极端偏离 "标准" 级别的时刻。