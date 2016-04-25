请观看如何免费下载自动交易
请在Twitter上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
作者: wellx
指标 wlxBWWiseMan 的第一个版本。显示趋势变化的蜡烛。根据最后的 比尔·威廉姆斯的书籍。
指标 wlxBWWiseMan 的第一个版本。显示趋势变化的蜡烛。根据最后的 比尔·威廉姆斯的书籍。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7191
导入来自 forexite.com 的 "分钟柱线"
脚本用来将来自 forexite.com 的 "分钟柱线" 导入 MetaTrader 4趋势力量 (止损)
指标基于当前价格与六条周期为 10, 20, 30, 40, 50 和 60 的简单移动均线比较。指标值固定: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100。
T3_adx_+di_-di_burst
平滑 ADX 指标。在每笔分时重新计算指定柱线数量 (未优化)线性回归
当应用于金融市场时, 这种方法通常用来判断价格极端偏离 "标准" 级别的时刻。