ICWR.a - indicador para MetaTrader 4
Autor: John Lotoski
Autor: John Lotoski
O indicador constrói um fibo segundo o último ZigZag.. Para quem coloca de modo constante grades fibo (a maioria), esta é uma coisa bastante notável que ajuda a evitar o trabalho desnecessário.
ICWR v0
O indicador constrói quatro fibo diferentes segundo os quatro últimos ZigZag. É útil para aplicar em períodos grandes.StocRSI
