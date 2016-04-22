Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
ICWR.a - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: John Lotoski
Autor: John Lotoski
Das Skript zeichnet ein Fibo-Linie basierend auf den neuesten ZigZag. Dies ist ein bemerkenswertes, unnötige Arbeit vermeidendes Werkzeug für diejenigen (die Mehrheit), die ständig Fibo-Gitter zeichnen.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7187
ICWR v0
Der Indikator zeichnet vier verschiedene Fibo-Linien basierend auf den vier letzten ZigZags. Nützlich, wenn er auf höheren Zeitrahmen läuft.StocRSI
Überlagerung der Stoch und RSI. Einer der am häufigsten verwendeten Indikatoren. Dies ist der am meisten Glück und Nutzen bringender Indikator.
Trend-Power (StopLoss)
Der Indikator basiert auf dem Vergleich des aktuellen Preises zu sechs einfachen gleitenden Durchschnitte mit den Perioden 10, 20, 30, 40, 50 und 60. Die Werte des Indikators sind festgelegt: -100, -66, -33, 0, 33, 66, 100.Import "Minute Bars" von forexite.com
Skript zur Vorbereitung der "Minuten Bars" von forexite.com zum Import für MetaTrader 4