CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Индикаторы

ICWR.a - индикатор для MetaTrader 4

Scriptor | Russian English 中文 Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
6619
Рейтинг:
(14)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Автор: John Lotoski

Строит один Фибо по последнему ЗигЗагу. Для тех, кто постоянно ставит сетки Фибо (а таких большинство), это довольно примечательная вещь, избавляющая от лишней работы.


ICWR v0 ICWR v0

Индикатор строит четыре различных Фибо по четырем последним ЗигЗагам. Полезно применять на больших таймфреймах.

TMA TMA

Здесь основной вес приходится на среднюю часть ценового ряда. Фактически, они представляют собой дважды сглаженные простые скользящие средние. Длина простых скользящих средних зависит от чётности или нечётности выбранного числа периодов.

BW-wiseMan-1 BW-wiseMan-1

Первая версия индикатора wlxBWWiseMan. Указывает свечи изменения тренда.

T3_adx_+di_-di_burst T3_adx_+di_-di_burst

Сглаживание индикатора ADX. Пересчитывает на каждом тике заданное число баров (не оптимизирован)