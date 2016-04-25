请观看如何免费下载自动交易
作者: John Lotoski
指标基于最后一个之字折线点绘制一条斐波那契级别线。这是一个了不起的工具, 可令那些持续放置斐波那契网格 (大部分) 的人摆脱不必要的工作。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/7187
