無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BBhisto - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1092
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
制作者: Nick Bilak
ボリンジャーバンドの面白い改善の一つです。バーで標準偏差を表示します。
ボリンジャーバンドの面白い改善の一つです。バーで標準偏差を表示します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7183
BBsqueeze
ボリンジャーバンドをベースにしたインディケータです。インディケータはトレンドとレンジの範囲をよく表示します。BBwithFractdev
正確に言えば、「偏移分数係数のあるボリンジャーバンド」です。