Keltner Channels - MetaTrader 4のためのインディケータ
実際の制作者: Gilani
これはすごいインジケータのタイプだと思います！
エリック・L・ナイマンの著書「小さなトレーダーの百科事典」によると、
トレーダーは、厳しいストップを設定してチャネル境界で取引するプロだそうです。これは、損切りにもかかわらず、大きな利益を得させます。初心者はチャネル内で売買するので、損失を被ります。
