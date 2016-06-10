Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Keltner Channels - indicador para MetaTrader 4
- Visualizações:
- 1797
- Avaliação:
-
- Publicado:
Publicado:
Autor: Gilani
Eu acho que é um excelente tipo de indicador!
Como disse o Eric L. Naiman no seu livro "Trader's small encyclopedia":
"Os traders profissionais negociam nos limites do canal com stops muito apertados. Isso permite-lhes obter um tamanho prêmio que faz com que várias perdas consecutivas sejam perfeitamente admissíveis. Os novatos mesmo se negociarem dentro do canal, iriam perder dinheiro".
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7169
