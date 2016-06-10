CodeBaseSeções
Indicadores

Keltner Channels - indicador para MetaTrader 4

Scriptor | Portuguese English Русский 中文 Deutsch 日本語
Visualizações:
1797
Avaliação:
(12)
Publicado:
Autor: Gilani

Eu acho que é um excelente tipo de indicador!

Como disse o Eric L. Naiman no seu livro "Trader's small encyclopedia":
"Os traders profissionais negociam nos limites do canal com stops muito apertados. Isso permite-lhes obter um tamanho prêmio que faz com que várias perdas consecutivas sejam perfeitamente admissíveis. Os novatos mesmo se negociarem dentro do canal, iriam perder dinheiro".



Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/7169

