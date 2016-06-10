Na literatura clássica, o Índice de força relativa é descrito como um «oscilador de acompanhamento do preço que flutua no intervalo entre 0 e 100 e indica o desejo do mercado para uma mudança na tendência, valores RSI altos (perto de 100%) ou pequenos (perto de 0%)...

Os indicadores digitais fazem parte das novas tendências na negociação.

O indicador DJ Lines pertence ao grupo Pivot (Ponto de reversão). Todos esses indicadores trabalham segundo o princípio «A partir dos níveis do dia anterior (dias) é possível calcular certo ponto, cuja interseção, ao ser traspassada, indicará a mudança da tendência».