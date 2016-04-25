



作者: Gilani我认为这是一个很伟大的指标！正如 Eric L. Naiman 在其书中 - "交易者小百科全书" 里所说:"专业操盘手在通道边界进行操作, 且停止位很贴近。这允许他们在现货交易时, 承受若干次亏损。而新手, 则在通道内交易并赔钱。"