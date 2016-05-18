コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Solar Winds - MetaTrader 4のためのインディケータ

Scriptor | Japanese English Русский 中文 Deutsch Português
ビュー:
1582
評価:
(21)
パブリッシュ済み:
実際の制作者: Yura Prokofiev

これは動的なインジケータにご注意ください。つまり、10本以上の足を再描画することができます。現在表示中の「青」は本当に赤になる可能性があります。上昇トレンドなので青くなっただけですね。



MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7176

Pattern Alert v1.1 Pattern Alert v1.1

パターンを研究するインディケータです。また、エントリーシグナルを出します。

Keltner Channels Keltner Channels

自分で価格チャネルを作成するのが好きなら、手動でこれを作成するのをおすすめします。特にスロープチャネルですね。ただし、ただチャネルをフィルタとして使用する場合、このインディケータはお役に立つと思います。

Instantaneous Trend Line Instantaneous Trend Line

初心者におすすめのエントリーする為のインディケータをご紹介しています。

Murrey_Math_Line_X Murrey_Math_Line_X

Murrey Math (ММ) は、どんな市場でも使用できる自動売買システムです。このシステムは、以下の2つの主要成分から構成されています。相場の動きを測るための幾何学とギャン理論のルールをベースにしています。