実際の制作者: Yura Prokofiev
これは動的なインジケータにご注意ください。つまり、10本以上の足を再描画することができます。現在表示中の「青」は本当に赤になる可能性があります。上昇トレンドなので青くなっただけですね。
Pattern Alert v1.1
パターンを研究するインディケータです。また、エントリーシグナルを出します。Keltner Channels
自分で価格チャネルを作成するのが好きなら、手動でこれを作成するのをおすすめします。特にスロープチャネルですね。ただし、ただチャネルをフィルタとして使用する場合、このインディケータはお役に立つと思います。
Instantaneous Trend Line
初心者におすすめのエントリーする為のインディケータをご紹介しています。Murrey_Math_Line_X
Murrey Math (ММ) は、どんな市場でも使用できる自動売買システムです。このシステムは、以下の2つの主要成分から構成されています。相場の動きを測るための幾何学とギャン理論のルールをベースにしています。