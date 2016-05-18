無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Pattern Alert v1.1 - MetaTrader 4のためのインディケータ
制作者: Jason Robinson.
パターンを研究するインディケータです。また、エントリーシグナルを出します。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7174
Keltner Channels
自分で価格チャネルを作成するのが好きなら、手動でこれを作成するのをおすすめします。特にスロープチャネルですね。ただし、ただチャネルをフィルタとして使用する場合、このインディケータはお役に立つと思います。NB_SHI_Channel
本当に便利なチャネルインジケータです。
Solar Winds
ご覧の通り完全なものです。2本目の足が暗くなれば買い、2本目の足が赤になれば売りをします。ピップスずつ動きを追います。Instantaneous Trend Line
初心者におすすめのエントリーする為のインディケータをご紹介しています。