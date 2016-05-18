コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

Pattern Alert v1.1 - MetaTrader 4のためのインディケータ

制作者: Jason Robinson.

パターンを研究するインディケータです。また、エントリーシグナルを出します。


MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7174

