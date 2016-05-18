無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
NB_SHI_Channel - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1561
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
本当に便利なチャネルインジケータです。人ほど信じられるものです。緊張せずにトレードするのができます。
また、手動で価格チャネルを作成できない方に便利なツールです。
NB_SHI_Channel
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/7167
