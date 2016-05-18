Dynamic Zone RSI

ボリンジャーバンドのもっとも人気のあるバージョンです。面倒せずにサブウィンドウに標準偏差を表示します。

本当に便利なチャネルインジケータです。

自分で価格チャネルを作成するのが好きなら、手動でこれを作成するのをおすすめします。特にスロープチャネルですね。ただし、ただチャネルをフィルタとして使用する場合、このインディケータはお役に立つと思います。