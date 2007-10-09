CodeBaseРазделы
Индикаторы

Keltner Channels - индикатор для MetaTrader 4

Опубликован:
Обновлен:
Автор: Gilani

Я считаю, что это великий вид индикаторов!

Как сказал Эрик Л. Найман в своей книге - " Малая Энциклопедия Трейдера":
"Трейдеры - профессионалы торгуют на границах канала с очень жесткими стопами. Это позволяет им получать такую премию, что вполне допустимы несколько loss-ов (убытков) подряд. Новички же торгуют внутри канала, и теряют деньги."



