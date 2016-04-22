In der klassischen Literatur wird der relative-Stärke-Index beschrieben als "dem Preis folgender Oszillator zwischen 0 und 100, der die Stimmung für eine Trendänderung im Marktes anzeigt bei zu hoch (fast 100%) oder zu gering (nahe 0%)...

Eine der neuen Tendenzen im Handel sind digitale Indikatoren.

Die DJ-Lines gehören zu der Pivot-Gruppe. Alle ähnlichen Indikatoren arbeiten nach dem Prinzip - «Basierend auf den Werten des letzten Tages (Tage) ist es möglich einen Punkt zu berechnen, der auf eine Trendwende deutet, würde er gekreuzt».