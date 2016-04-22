Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Keltner Channels - Indikator für den MetaTrader 4
Autor: Gilani
Ich denke, es ist eine großartige Art von Indikatoren!
Wie Eric L. Naiman in seinem Buch - "Trader's small encyclopedia" schrieb:
"Professionelle Händler handeln auf der Kanal-Grenzen mit sehr engen Stopps. Dies ermöglicht ihnen auch eine Reihe von Verlusten zu akzeptieren. Anfänger handeln dagegen innerhalb der Kanäle und verlieren Geld."
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/7169
