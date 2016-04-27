コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FX5_SelfAdjustingRSI - MetaTrader 4のためのインディケータ

Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIESマガジン2月号では、ダビード･セピアシビリが買われ過ぎ･売られ過ぎのレベルを修正するための新しいアイデアを紹介しました。この方法の強みは、計算期間のほかに幾つかの市場の条件を考慮できます。そのおかげで、複数時間軸での分析を簡単に行うことができます。

この記事ではRSIで判断される買われ過ぎ･売られ過ぎレベルの修正に関するアルゴリズムが2つ紹介されています。FX5_SelfAdjustingRSIは、RSIとRSIで示される買われ過ぎ･売られ過ぎを描画します。

MA-Methodがtrueならば、レベルがMAをベースにしたアルゴリズムで算出されます。MA-Methodがfalseならば、レベルが標準偏差をベースにしたアルゴリズムで算出されます。

