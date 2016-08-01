In der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES hat David Sepiashvili eine neue Idee zum Korrigieren der überkauften bzw. überverkauften Ebenen präsentiert. Die Vorteile dieses Ansatzes bestehen darin, dass er für mehrere Marktbedingungen ohne Rücksicht auf den Berechnungszeitraum gelten kann. Solche Standardisierung erleichtert die Nutzung des Indikatoren in der Multiframe-Analyse.

Dieser Artikel enthält zwei unterschiedliche Algorithmen zum Korrigieren der Breite von überkauften bzw. überverkauften RSI-Bändern. Dieser Indikator zeichnet die sich selbst regulierenden überkauften bzw. überverkauften RSI-Ebenen.

Sollte der Parameter "MA-Method" als "true" eingestellt sein, dann werden die Linien nach dem auf dem gleitenden Durchschnitt basierenden Algorithmus kalkuliert. Sollte "false" eingestellt sein, dann wird ein alternativer, auf der Standardabweichung basierender Algorithmus verwendet sein.