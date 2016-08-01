und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
FX5_SelfAdjustingRSI - Indikator für den MetaTrader 4
- Ansichten:
- 1041
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
In der Februar-Ausgabe der Zeitschrift Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES hat David Sepiashvili eine neue Idee zum Korrigieren der überkauften bzw. überverkauften Ebenen präsentiert. Die Vorteile dieses Ansatzes bestehen darin, dass er für mehrere Marktbedingungen ohne Rücksicht auf den Berechnungszeitraum gelten kann. Solche Standardisierung erleichtert die Nutzung des Indikatoren in der Multiframe-Analyse.
Dieser Artikel enthält zwei unterschiedliche Algorithmen zum Korrigieren der Breite von überkauften bzw. überverkauften RSI-Bändern. Dieser Indikator zeichnet die sich selbst regulierenden überkauften bzw. überverkauften RSI-Ebenen.
Sollte der Parameter "MA-Method" als "true" eingestellt sein, dann werden die Linien nach dem auf dem gleitenden Durchschnitt basierenden Algorithmus kalkuliert. Sollte "false" eingestellt sein, dann wird ein alternativer, auf der Standardabweichung basierender Algorithmus verwendet sein.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/7144
Der Indikator zeigt die Unterstützungs- und Widerstandslinien auf der Basis der Fraktale.FX5_MACD_Divergence
Eine neue Variation des ursprünglichen Abweichungsindikatoren. Sie zeigt die Abweichung zwischen dem Preis und dem MACD-Indikatoren und gibt Kauf-/Verkaufssignale abhängig von der Art dieser Abweichung.
Ein einfaches Beispiel der Arbeit mit Objekten: Anlegen eines Objektes, Veränderung dessen Eigenschaften, Neuzeichnen der Charts.FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4
Der Indikator basiert auf dem von Jamie Saettele entwickelten System "70 oder 30 übersteigen". Eintritt in den Markt ist auf der Basis von RSI- und ATR-Signal-Kombinationen kalkuliert.