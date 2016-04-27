ダイバージェンスの主題による変奏曲です。これは、価格とMACDが逆に動くことを指します。また、ダイバージェンスによって買い･売りシグナルを出します。

そのようなものは見たことがないでしょう。このインディケータは、チャート上にカマリラとピボットなど日ごとのRSIレベルを表示します。とても記述的です。ぜひ使ってみてください!