無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
サポート&レジスタンス - MetaTrader 4のためのインディケータ
- ビュー:
- 1673
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
このインディケータは、フラクタルに基づいてサポート/レジスタンスレベルを表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7118
FX5_MACD_Divergence
ダイバージェンスの主題による変奏曲です。これは、価格とMACDが逆に動くことを指します。また、ダイバージェンスによって買い･売りシグナルを出します。Waddah Attar RSI Level
そのようなものは見たことがないでしょう。このインディケータは、チャート上にカマリラとピボットなど日ごとのRSIレベルを表示します。とても記述的です。ぜひ使ってみてください!
FX5_SelfAdjustingRSI
このインディケータは、ダビード･セピアシビリにより提案されたRSIで判断される買われ過ぎ･売られ過ぎを描画します。FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4
このインディケータは、ジェイミー・シアトルにより開発された「RSI30割れたら買い; RSI70超えたら売り」というシステムをベースにしています。相場のエントリーがRSIとATRのシグナルの組み合わせに基づいて計算されます。