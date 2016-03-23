Ставь лайки и следи за новостями
FX5_SelfAdjustingRSI - индикатор для MetaTrader 4
В одном из выпусков Technical Analysis of STOCKS & COMMODITIES Давид Сепиашвили представил идею для корректировки уровней перепроданности/перекупленности. Преимущество такого подхода в том, что он может быть применен к нескольким условиям рынка без учета расчетного периода. Такая стандартизация облегчает использование индикатора в мультифреймовом анализе.
Статья содержит два различных алгоритма для корректировки ширины полос перекупленности или перепроданности RSI. Этот индикатор отрисовывает RSI и самокорректирующиеся уровни перекупленности/перепроданности.
Если параметр MA-Method выставлен на значение true, то линии рассчитываются по алгоритму, основанному на скользящей средней. Если выставить false, то будет использоваться альтернативный алгоритм на основании стандартной девиации.
