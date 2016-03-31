请观看如何免费下载自动交易
在"证券与商品的技术分析"杂志二月期中, David Sepiashvili 提供了用于调整RSI超买超卖水平的新的想法. 这种方法的优点是, 它可以在不考虑计算周期的情况下应用于多种市场条件. 这种标准化功能使用了指标的多时段分析.
本文包含了调整RSI超买超卖带宽度的两种算法. 本指标绘制RSI以及自我调节的超买超卖水平.
如果 MA-Method 参数设为 true, 就以基于移动平均的算法进行计算. 如果它设为false, 就使用标准差的方法进行计算.
FX5_MACD_Divergence
这是另一个初级的背离指标. 它侦测价格与MACD指标之间的背离并根据背离的类型生成买入或者卖出信号.Waddah Attar RSI 水平
您以前从未见过像这样的指标. 本指标在图表上画出每日 RSI 水平, 就像 CAMERILLA 和轴点一样. 这些水平线的功能强大也很匹配. 赶紧试一试吧.
FXA0 - RSI Crossing 50 plus ATR ver1.2.mq4
本指标是基于 Jamie Saettele 的超越70和30系统. 基本上就是RSI与ATR交叉时入场.Waddah Attar 强度水平
本指标非常强大 .. 它可以画出月 - 周 - 日 - H4 的水平或者范围. 用回溯测试判断正确与否.