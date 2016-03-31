在"证券与商品的技术分析"杂志二月期中, David Sepiashvili 提供了用于调整RSI超买超卖水平的新的想法. 这种方法的优点是, 它可以在不考虑计算周期的情况下应用于多种市场条件. 这种标准化功能使用了指标的多时段分析.

本文包含了调整RSI超买超卖带宽度的两种算法. 本指标绘制RSI以及自我调节的超买超卖水平.

如果 MA-Method 参数设为 true, 就以基于移动平均的算法进行计算. 如果它设为false, 就使用标准差的方法进行计算.