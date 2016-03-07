コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-Breakeven - MetaTrader 4のためのインディケータ

削除済み | Japanese English Русский 中文 Español Português
ビュー:
1441
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
このインディケータは、未執行注文の情報を集めて分けます。スケーリング・インやマーチンゲールが好きな方におすすめです。

注文グループごとに次のものが表示されます。:

  1. 現在のエクイティ
  2. 損益分岐の期待レベル

期待レベルがトレーダーに分かりやすく表で表示されます。フレキシブルな設定システムが含まれています。

i-Breakeven

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7106

