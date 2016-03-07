このインディケータは、未執行注文の情報を集めて分けます。スケーリング・インやマーチンゲールが好きな方におすすめです。

注文グループごとに次のものが表示されます。:



現在のエクイティ 損益分岐の期待レベル

期待レベルがトレーダーに分かりやすく表で表示されます。フレキシブルな設定システムが含まれています。

i-Breakeven

