i-AMA-Optimum - MetaTrader 4のためのインディケータ

適応移動平均（AMA）はペリー・カウフマン氏により考案されました。АМАは、トレンドによってその感度を変更できるように構築されました。このバージョンは長い時間軸のために最適化されました。

i-AMA-Optimum

