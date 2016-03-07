無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-AMA-Optimum - MetaTrader 4のためのインディケータ
適応移動平均（AMA）はペリー・カウフマン氏により考案されました。АМАは、トレンドによってその感度を変更できるように構築されました。このバージョンは長い時間軸のために最適化されました。
i-AMA-Optimum
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7113
