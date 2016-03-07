コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

i-HighLow - MetaTrader 4のためのインディケータ

インディケータi-HighLowは、境界がローソク足のヒゲの最大値・最小値に当たるチャネルを描画します。

インディケータのパラメータ：

  • extern int N = 20; - 最も高い（低い）ローソク足を検索する
  • extern int N2 = 5; - 5ポイントの価格軸シフトで境界を描画する

i-HighLow

