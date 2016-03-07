無料でロボットをダウンロードする方法を見る
i-HighLow - MetaTrader 4のためのインディケータ
インディケータi-HighLowは、境界がローソク足のヒゲの最大値・最小値に当たるチャネルを描画します。
インディケータのパラメータ：
- extern int N = 20; - 最も高い（低い）ローソク足を検索する
- extern int N2 = 5; - 5ポイントの価格軸シフトで境界を描画する
i-HighLow
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/7107
