フィボナッチ・スパイラルは、最高のフィボナッチ数に基づいたツールのうちの一つです。トレーダーによれば、これは株式市場での人の振舞いを予測するための強いツールです。フィボナッチ・スパイラルは、貝、花びら、木の葉や果実など自然界のさまざまなところで観察されます。フィボナッチ・スパイラルとは、”黄金比”1：1.618に基づき中心から遠ざかる特殊なスパイラルです。スパイラルが1周して元に戻るたびに、これは黄金比で増えていきます。このスクリプトは、チャート上にゴールデン・スパイラルを表示します。とっても簡単で使いやすいです。スクリプトを起動した後で、正方形とスパイラルが描画されます。正方形が不正確に表示される場合、正方形サイズを拡大縮小することができます。そうすると、スパイラルは再描画されます。必要なスパイラルサイズを取得するまで正方形サイズを拡大縮小してください。 少しでもお役に立てたら嬉しいです。