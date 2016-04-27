コードベースセクション
ポケットに対して
インディケータ

FX5_Divergence - MetaTrader 4のためのインディケータ

ダイバージェンスとは、相場の転換（レジスタンスゾーン又はサポートゾーンから）を見極めるためのツールです。そのおかげでシグナルをMAに基づいたインジケータより早く受けることができます。多くのテクニカル指標で使用可能です。普通良い結果を出します。


インディケータFX5_Divergenceが価格とインディケータOsMAの値のダイバージェンスを表示します。これは、ダイバージェンスの種類によって買い/売りシグナルを出します。また、インディケータはチャート内の完全な履歴のためにダイバージェンスの線を描画することが可能です。


「ブル」ダイバージェンスはメインチャートにもインディケータOsMAのチャートにも緑色でハイライトされます。


「ベア」ダイバージェンスはメインチャートにもインディケータOsMAのチャートにも赤色でハイライトされます。

少しでもお役に立てれば幸いです。


更新Ver. 1.5:

  • リアルタイムレートの場合のダイバージェンスに関するバグが修正された;
  • インディケータにはプログラム設定で有効･無効化できる音声アラートが追加された;
  • 一般的なダイバージェンスが実線で表示され、ヒドゥンダイバージェンスが破線で表示される。

更新Ver. 2.0:

  • ソースコードをゼロから書き直した;
  • さらに、シグナルの再描画が行われないようになった;
  • また、シグナル識別アルゴリズムの改善を行った。

Ver. 2.1:

  • 最初は誤って古いファイルを添付しました･･･ここに正確なファイルがあります。これは最新バージョンです。ファイルにV 2.1という名を出しました。

