ダイバージェンスとは、相場の転換（レジスタンスゾーン又はサポートゾーンから）を見極めるためのツールです。そのおかげでシグナルをMAに基づいたインジケータより早く受けることができます。多くのテクニカル指標で使用可能です。普通良い結果を出します。





インディケータFX5_Divergenceが価格とインディケータOsMAの値のダイバージェンスを表示します。これは、ダイバージェンスの種類によって買い/売りシグナルを出します。また、インディケータはチャート内の完全な履歴のためにダイバージェンスの線を描画することが可能です。







「ブル」ダイバージェンスはメインチャートにもインディケータOsMAのチャートにも緑色でハイライトされます。







「ベア」ダイバージェンスはメインチャートにもインディケータOsMAのチャートにも赤色でハイライトされます。

少しでもお役に立てれば幸いです。





更新Ver. 1.5:

リアルタイムレートの場合のダイバージェンスに関するバグが修正された;

インディケータにはプログラム設定で有効･無効化できる音声アラートが追加された;

一般的なダイバージェンスが実線で表示され、ヒドゥンダイバージェンスが破線で表示される。

更新Ver. 2.0:

ソースコードをゼロから書き直した;

さらに、シグナルの再描画が行われないようになった;

また、シグナル識別アルゴリズムの改善を行った。

Ver. 2.1:

