FX5_Divergence - MetaTrader 4のためのインディケータ
ダイバージェンスとは、相場の転換（レジスタンスゾーン又はサポートゾーンから）を見極めるためのツールです。そのおかげでシグナルをMAに基づいたインジケータより早く受けることができます。多くのテクニカル指標で使用可能です。普通良い結果を出します。
インディケータFX5_Divergenceが価格とインディケータOsMAの値のダイバージェンスを表示します。これは、ダイバージェンスの種類によって買い/売りシグナルを出します。また、インディケータはチャート内の完全な履歴のためにダイバージェンスの線を描画することが可能です。
「ブル」ダイバージェンスはメインチャートにもインディケータOsMAのチャートにも緑色でハイライトされます。
「ベア」ダイバージェンスはメインチャートにもインディケータOsMAのチャートにも赤色でハイライトされます。
少しでもお役に立てれば幸いです。
更新Ver. 1.5:
- リアルタイムレートの場合のダイバージェンスに関するバグが修正された;
- インディケータにはプログラム設定で有効･無効化できる音声アラートが追加された;
- 一般的なダイバージェンスが実線で表示され、ヒドゥンダイバージェンスが破線で表示される。
更新Ver. 2.0:
- ソースコードをゼロから書き直した;
- さらに、シグナルの再描画が行われないようになった;
- また、シグナル識別アルゴリズムの改善を行った。
Ver. 2.1:
- 最初は誤って古いファイルを添付しました･･･ここに正確なファイルがあります。これは最新バージョンです。ファイルにV 2.1という名を出しました。
